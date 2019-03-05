Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın deplasmanlardaki puan kaybı sürüyor.
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