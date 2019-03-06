Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde... - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya peş peşe takviye yapan Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı. Kapıda bekleyen tehlike için sarı kırmızılı yönetim yol haritasını belirledi. Terim'in raporu doğrultusunda sezon sonu önemli bir yıldızından vazgeçecek.

6 Mart 2019 Çarşamba 10:52 Güncelleme: 06.03.2019 11:25
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Süper Lig'in devre arasında birçok futbolcu ile yollarını ayıran sarı kırmızlı yönetim, Terim'in raporu doğrultusunda giden futbolcuların yerine önemli takviyeler yaptı.

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Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği satılan futbolculardan elde edilen gelir kadar transfere izni olan Galatasaray'ın bu sınırı açtığı belirlendi. Sarı kırmızılı ekipte devre arasında takımdan gönderilen isimler şöyle;

Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Garry Rodrigues

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Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Ozan Kabak

Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Maicon

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