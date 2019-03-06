Diagne'den öz eleştiri ve mesaj
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Senegalli futbolcu, "En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...
- Galatasaray'da çılgın transfer planı! Trezeguet, Onyekuru...
- Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı
- Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!
- Galatasaray'da Diagne söz verdi!
- Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi
- Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!
- Hector Herrera'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!