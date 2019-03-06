Feghouli transfer kararını açıkladı! - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Feghouli transfer kararını açıkladı!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli geleceği hakkında kararını verdi. Sarı kırmızılı yönetimin devre arasında göndermek istediği futbolcu gelen teklifleri kabul etmemişti. Sezon sonu için de nihai kararını yönetime bildirdi. İşte yaşanan gelişmeler...

6 Mart 2019 Çarşamba 09:56 Güncelleme: 06.03.2019 10:03
Feghouli transfer kararını açıkladı!

Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı.

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Feghouli transfer kararını açıkladı!

3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var.

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Feghouli transfer kararını açıkladı!

Cezayirli oyuncu sezon sonunda sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonuna sahip.

Feghouli transfer kararını açıkladı!

Feghouli'nin Müslüman olması nedeniyle Körfez ülkeleri için sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu öğrenildi.

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Feghouli transfer kararını açıkladı!

Sabah'ın haberine göre; Son dönemde Belhanda ile birlikte takımı sırtlayan Feghouli, sarı-kırmızılı yetkililere, "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim.

Feghouli transfer kararını açıkladı!

Ayrılmayı düşünmüyorum. Mutluyum'' diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti.

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Feghouli transfer kararını açıkladı!

Yıldız oyuncu, sezon sonunda Körfez ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Devre arası Rodrigues'in satışına onay veren Fatih Terim de Feghouli'nin takımda kalması için yönetime rapor sunmuştu.

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