Feghouli transfer kararını açıkladı!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli geleceği hakkında kararını verdi. Sarı kırmızılı yönetimin devre arasında göndermek istediği futbolcu gelen teklifleri kabul etmemişti. Sezon sonu için de nihai kararını yönetime bildirdi. İşte yaşanan gelişmeler...
3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var.
Feghouli'nin Müslüman olması nedeniyle Körfez ülkeleri için sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu öğrenildi.
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Ayrılmayı düşünmüyorum. Mutluyum'' diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti.