Galatasaray'ın milli yıldızı Emre Akbaba'dan haber var... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu için flaş gelişme...
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:27:48
Güncelleme: 09:39:18
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Sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısının başında da takıma dönmesinin büyük risk içerdiği ifade edildi.
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Hürriyet'te yer alan habere göre; Terim de sağlık ekibine "Risk almayalım" talimatını verdi. Özellikle taraftarların dönüş tarihini beklediği Emre, ligin ikinci yarısının başında yine takımından yoksun olacak...
Mart ayında bir ihtimal forma giyebilecek düzeye geleceği belirtilen Akbaba da iyileşmek için yoğun mesai harcıyor...
DEVRE ARASI KAMPINDA YOK Kısaca Emre Akbaba, Galatasaray'ın 5 Ocak'ta başlayacak olan Antalya'daki devre arası kampında takımla çalışamayacak.
28 Eylül'de oynanan BB Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın 4-6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.