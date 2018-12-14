Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz... - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'da büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile kulüp üyeleri arasında yeni bir kriz ortaya çıktı.

14 Aralık 2018 Cuma, 16:04:19 Güncelleme: 16:05:22
Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile kulüp üyeleri arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Bunun son örneği ise geçtiğimiz günlerde Galatasaray Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaşandı.

Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Wyndham Grand Otel'de 10 Aralık'ta düzenlenen baloda Başkan Mustafa Cengiz ne protokole alındı, ne söz verildi, ne de üyeler tarafından kendisine ilgi gösterildi.

Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Milliyet'in haberine göre; Galatasaraylılar Cemiyeti'ne gecenin düzenlemesi için kulüp tarafından 200 bin liralık yardım yapılmasına karşın Başkan Cengiz ve yöneticilere protokolde yer ayrılmaması kriz yarattı.

Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Mustafa Cengiz ile yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Dilek Kuttu protokol yerine yine kulüp tarafından alınan masada ağırlandı.

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