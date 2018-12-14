Galatasarayda büyük kriz! Mustafa Cengiz...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile kulüp üyeleri arasında yeni bir kriz ortaya çıktı.
14 Aralık 2018 Cuma, 16:04:19
Güncelleme: 16:05:22
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile kulüp üyeleri arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
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Bunun son örneği ise geçtiğimiz günlerde Galatasaray Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaşandı.
Wyndham Grand Otel'de 10 Aralık'ta düzenlenen baloda Başkan Mustafa Cengiz ne protokole alındı, ne söz verildi, ne de üyeler tarafından kendisine ilgi gösterildi.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaraylılar Cemiyeti'ne gecenin düzenlemesi için kulüp tarafından 200 bin liralık yardım yapılmasına karşın Başkan Cengiz ve yöneticilere protokolde yer ayrılmaması kriz yarattı.
Mustafa Cengiz ile yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Dilek Kuttu protokol yerine yine kulüp tarafından alınan masada ağırlandı.