Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. İlk yarıda kötü bir performans gösteren ve taraftarlarla arası bozulan Younes Belhanda'ya kulüp aramaya devam eden Cimbom, Faslı futbolcunun ayrılma ihtimaline karşın Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





