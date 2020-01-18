Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. İlk yarıda kötü bir performans gösteren ve taraftarlarla arası bozulan Younes Belhanda'ya kulüp aramaya devam eden Cimbom, Faslı futbolcunun ayrılma ihtimaline karşın Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.
18 Ocak 2020 Cumartesi 07:32
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Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu 3 yeni takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Cimbom'da gündemi en çok meşgul eden isimlerden birisi Younes Belhanda.
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Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında seyircilerle tartışan YounesBelhanda'yı devrede göndermeyi düşünüyordu. Ancak teklifler gelse de Aslan'dan yüksek maaş alan 29 yaşındaki Faslı yıldız takımda kalacağını açıkladı.
Tecrübeli orta sahaya kulüp aramaya devam eden sarı-kırmızılı ekip Belhanda ile yolları ayırma ihtimaline karşın skorer bir ismi gündemine aldı.
İtalyan basınında da yer alan haberlere göre Cimbom, Milan'da hayal kırıklığına neden olan LucasPaqueta ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar beklentilerin altında kalan 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı düşünüyor.
Milan'ınFlamengo'dan 38.4 milyon euro'ya renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 14 maçta sadece 1 asist yapabildi.