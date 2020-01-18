Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. İlk yarıda kötü bir performans gösteren ve taraftarlarla arası bozulan Younes Belhanda'ya kulüp aramaya devam eden Cimbom, Faslı futbolcunun ayrılma ihtimaline karşın Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.
18 Ocak 2020 Cumartesi 07:32
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu 3 yeni takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Cimbom'da gündemi en çok meşgul eden isimlerden birisi Younes Belhanda.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında seyircilerle tartışan Younes Belhanda'yı devrede göndermeyi düşünüyordu. Ancak teklifler gelse de Aslan'dan yüksek maaş alan 29 yaşındaki Faslı yıldız takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

Tecrübeli orta sahaya kulüp aramaya devam eden sarı-kırmızılı ekip Belhanda ile yolları ayırma ihtimaline karşın skorer bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

İtalyan basınında da yer alan haberlere göre Cimbom, Milan'da hayal kırıklığına neden olan Lucas Paqueta ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar beklentilerin altında kalan 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı düşünüyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!

Milan'ın Flamengo'dan 38.4 milyon euro'ya renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 14 maçta sadece 1 asist yapabildi.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!
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