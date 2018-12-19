Galatasarayda Belhanda sevinci - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:30:18 Güncelleme: 15:45:37
Galatasarayda Belhanda sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasarayda Belhanda sevinci

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Galatasarayda Belhanda sevinci

Diğer oyuncular ise ısınma ile antrenmana başladı. Pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, dayanıklık çalışması ile antrenmanı sürdürdü. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.

Galatasarayda Belhanda sevinci

Emre Akbaba ve Garry Rodrigues fizyoterapist eşliğinde salonda çalışırken, Sinan Gümüş ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Galatasarayda Belhanda sevinci

Öte yandan Galatasaray'da Younes Belhanda sevinci yaşanıyor...

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