Galatasarayda Belhanda sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:30:18
Güncelleme: 15:45:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma ile antrenmana başladı. Pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, dayanıklık çalışması ile antrenmanı sürdürdü. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.
Emre Akbaba ve Garry Rodrigues fizyoterapist eşliğinde salonda çalışırken, Sinan Gümüş ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan Galatasaray'da Younes Belhanda sevinci yaşanıyor...