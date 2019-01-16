Galatasarayda Belhanda krizi - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda krizi

Takımdan ayrılmak istememesine rağmen yönetimin tavrı nedeniyle Al İttihad ile anlaşan Belhanda Galatasaray'ın karar değiştirmesiyle isyan çıkardı...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 10:29:07 Güncelleme: 10:38:52
Galatasarayda Belhanda krizi

Forvet transferinin henüz yapılmaması nedeniyle taraftarların sabrının taşmaya başladığı sarı kırmızılı ekipte yeni bir sıkıntı baş gösterdi.

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Galatasarayda Belhanda krizi

Takvim'in haberine göre, transferde şu ana kadar hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da bu kez Younes Belhanda krizi çıktı...

Galatasarayda Belhanda krizi

Gelen son bilgilere göre, sarı kırmızılı yönetim, Faslı yıldızın transferi için daha önceden anlaşma sağladığı Al Ittihad'a satmaktan vazgeçti.

Galatasarayda Belhanda krizi

Bu karar değişikliği üzerine tepki gösteren Belhanda isyan etti.

Galatasarayda Belhanda krizi

BELHANDA GİTMEK İSTİYOR

Al İttihad'ın teklifine önce soğuk bakan Belhanda, Suudi ekibinin fiyat artırmasıyla transfer için ikna olmuştu.

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