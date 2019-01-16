Galatasarayda Belhanda krizi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Belhanda krizi
Takımdan ayrılmak istememesine rağmen yönetimin tavrı nedeniyle Al İttihad ile anlaşan Belhanda Galatasaray'ın karar değiştirmesiyle isyan çıkardı...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 10:29:07
Güncelleme: 10:38:52
Forvet transferinin henüz yapılmaması nedeniyle taraftarların sabrının taşmaya başladığı sarı kırmızılı ekipte yeni bir sıkıntı baş gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre, transferde şu ana kadar hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da bu kez Younes Belhanda krizi çıktı...
Gelen son bilgilere göre, sarı kırmızılı yönetim, Faslı yıldızın transferi için daha önceden anlaşma sağladığı Al Ittihad'a satmaktan vazgeçti.
Bu karar değişikliği üzerine tepki gösteren Belhanda isyan etti.
BELHANDA GİTMEK İSTİYOR
Al İttihad'ın teklifine önce soğuk bakan Belhanda, Suudi ekibinin fiyat artırmasıyla transfer için ikna olmuştu.