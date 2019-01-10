Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor

Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra bir isimle daha yolları ayırmaya hazırlanıyor.
10 Ocak 2019 Perşembe, 12:13:19
Güncelleme: 12:18:00
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2014 yılında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan ve bu süreçte büyük hayal kırıklığı yaratıp istenmeyen adam haline gelen Tarık Çamdal, 4.5 yıl sonra Galatasaray'a veda ediyor. Hem de kendi isteğiyle...
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4.5 yıllık süreçte farklı teklifleri geri çevirip garanti ücretini alan 27 yaşındaki futbolcu ile sonunda yollar ayrılıyor.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 1.6 milyon Euro garanti para kazanan 27 yaşındaki bek oyuncusu, alacaklarına karşılık bonservisini almaya hazırlanıyor.
Tarık, artık futbol oynamak istediğini söyleyerek yönetimden bonservisini istedi.
Mutabakatın bu ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.