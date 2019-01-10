Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'da ayrılık! Bir devir kapanıyor

Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra bir isimle daha yolları ayırmaya hazırlanıyor.
10 Ocak 2019 Perşembe, 12:13:19 Güncelleme: 12:18:00
Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor

2014 yılında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan ve bu süreçte büyük hayal kırıklığı yaratıp istenmeyen adam haline gelen Tarık Çamdal, 4.5 yıl sonra Galatasaray'a veda ediyor. Hem de kendi isteğiyle...

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Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor

4.5 yıllık süreçte farklı teklifleri geri çevirip garanti ücretini alan 27 yaşındaki futbolcu ile sonunda yollar ayrılıyor.

Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor

Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 1.6 milyon Euro garanti para kazanan 27 yaşındaki bek oyuncusu, alacaklarına karşılık bonservisini almaya hazırlanıyor.

Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor

Tarık, artık futbol oynamak istediğini söyleyerek yönetimden bonservisini istedi.

Galatasarayda ayrılık! Bir devir kapanıyor

Mutabakatın bu ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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