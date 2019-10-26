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Galatasaray'a yeni Selçuk İnan! İşte tarihi karar ve transfer sürprizi...
Süper Lig'de son 2 yılda şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa'da işler istenildiği gibi gitmezken devre arası yapılacak transferler için kollar sıvandı. Yıldızlarla dolu kadrosundan istenilen verimi alamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim özellikle Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayında kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Cimbom yeni Selçuk İnan'ını buldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri ve transferi beklenen ol isim...
26 Ekim 2019 Cumartesi 12:54
Güncelleme: 26.10.2019 13:05
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Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar gol dahi atamazken ligde ise 3'ü son Sivas maçında olmak üzere 8 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırabildi.
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Beklentilerin çok altında kalan bazı futbolcularla vedalaşması beklenen Galatasaray'da Fatih Terim de "Ocak ayında ne olacak, ocak ayına kadar neler olacak, Galatasaraylılar'a izah edeceğim" derken genç oyunculara şans vermediği için duyduğu pişmanlığı dile getirmişti.
Bu sözlerinin ardından Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yenerken sonrasında çıkılan RealMadrid mücadelesi ise kaybedildi.
Fatih Terim bir yandan ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kazanan ve devamlılık sağlayan bir takım yaratmak için çabalarken diğer yandan da gidecek ve gelecek yeni isimler ile ilgili çalışmalar yapıyor.
Yapılacak ilk operasyonun lisansı askıya alınan Martin Linnes'in takıma döndürülmesi beklenirken transfer listesinin ilk sırasındaki ismin komple bir orta saha oyuncusu olduğu öğrenildi. İşte detaylar...