Galatasaray'a yeni Selçuk İnan! İşte tarihi karar ve transfer sürprizi...

Süper Lig'de son 2 yılda şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa'da işler istenildiği gibi gitmezken devre arası yapılacak transferler için kollar sıvandı. Yıldızlarla dolu kadrosundan istenilen verimi alamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim özellikle Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayında kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Cimbom yeni Selçuk İnan'ını buldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri ve transferi beklenen ol isim...