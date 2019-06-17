Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Çaykur Rizespor'la ücret konusunda bir türli anlaşmaya varamadığı Vedat Muriç'in transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılılara indirim yaparak Muriç için istediği rakamı daha makul bir seviyeye çekti.
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 17.06.2019 07:58
Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de Vedat Muriç...

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Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmesi üzerine indirime gitti.

Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Pazarlıkları 10 milyon euro'dan açan Karadeniz ekibi, 6 milyon euro'ya düştü. Ancak bu fiyat da Galatasaray tarafından fazla bulundu.

Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Pazarlığa 2.5 milyon euro'dan başlayan yöneticiler, en fazla 3.5 milyon euro verebileceklerini iletti.

Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Vedat Muriç'in sarıkırmızılı takıma transfer olmak istemesi Mustafa Cengiz ve yönetiminin elini güçlendirirken, Çaykur Rizespor yönetiminden yeni bir indirim bekleniyor.

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