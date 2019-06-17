Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Çaykur Rizespor'la ücret konusunda bir türli anlaşmaya varamadığı Vedat Muriç'in transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılılara indirim yaparak Muriç için istediği rakamı daha makul bir seviyeye çekti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 17.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





