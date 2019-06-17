Galatasaray'a Vedat Muriç indirimi

Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Çaykur Rizespor'la ücret konusunda bir türli anlaşmaya varamadığı Vedat Muriç'in transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılılara indirim yaparak Muriç için istediği rakamı daha makul bir seviyeye çekti.
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
Güncelleme: 17.06.2019 07:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de Vedat Muriç...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmesi üzerine indirime gitti.
Pazarlıkları 10 milyon euro'dan açan Karadeniz ekibi, 6 milyon euro'ya düştü. Ancak bu fiyat da Galatasaray tarafından fazla bulundu.
Pazarlığa 2.5 milyon euro'dan başlayan yöneticiler, en fazla 3.5 milyon euro verebileceklerini iletti.
Vedat Muriç'in sarıkırmızılı takıma transfer olmak istemesi Mustafa Cengiz ve yönetiminin elini güçlendirirken, Çaykur Rizespor yönetiminden yeni bir indirim bekleniyor.