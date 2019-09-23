Galatasaray'a Radamel Falcao tepkisi: Son dakika oyuna almak saygısızlıktır!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Falcao'nun Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11'de şans verilmemesi ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması olay oldu. Son dakikalarda oyuna dahil olan yıldız futbolcunun durumuyla ilgili Kolombiya'da yer yerinden oynadı. Konuyu yazarımız Erman Toroğlu da çok sert sözlerle değerlendirdi.