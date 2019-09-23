HaberlerGaleriGalatasaray'a Radamel Falcao tepkisi: Son dakika oyuna almak saygısızlıktır!
Galatasaray'a Radamel Falcao tepkisi: Son dakika oyuna almak saygısızlıktır!
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Falcao'nun Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11'de şans verilmemesi ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması olay oldu. Son dakikalarda oyuna dahil olan yıldız futbolcunun durumuyla ilgili Kolombiya'da yer yerinden oynadı. Konuyu yazarımız Erman Toroğlu da çok sert sözlerle değerlendirdi.
23 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
Güncelleme: 23.09.2019 12:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İşte Galatasaray'ın Falcao kararı sonrası gelen tepki haberleri ve Erman Toroğlu'nun Galatasaray'a Falcao bombalaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR
El Deportivo: SÜRPRİZ!
El Deportivo internet sitesi 'Falcao için sürpriz karar' başlığıyla bir haber yayınladı. Galatasaray ile yalnızca iki maça çıktığı belirtilen El Tigre lakaplı oyuncunun üçüncü maçında yedek kaldığı belirtilerek bu karar 'sürpriz' olarak değerlendirildi.
Antena2: BEKLENMEDİK BİR KARAR
Antena2 radyo kanalının sitesinde konuyla ilgili özel bir haber gerçekleştirildi. 'Galatasaray'da Falcao ile ilgili beklenmedik karar' başlığıyla yayınlanan haberde 'İki maç oynadıktan sonra sürpriz bir şekilde yedek kaldı' ifadeleri kullanıldı.
AsColombia: SADECE 3 DAKİKA OYNADI
As gazetesinin Kolombiya edisyonu 'Galatasaray, Malatyaspor'a karşı rotasyona gitti. Takımı golü yedikten sonra oyuna giren Radamel Falcao sadece üç dakika oyunda kaldı, ama bir şey yapamadı' satırlarına yer verildi.
Publimetro: FALCAO'YA SAYGISIZLIK YAPILDI
Publimetro sitesinde 'Kolombiya'da Falcao'yu bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. En tuhafıysa ikinci yarı oyuna ilk girenin Falcao olmamasıydı, hatta ikinci bile değildi. Saygısızlık yapıldı. Falcao'yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır" denildi.