Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala orta saha transferine yoğunlaşan Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılara ilgilendiği isimle ilgili müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

5 Eylül 2020 Cumartesi 10:33 Güncelleme: 05.09.2020 10:33
Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirmiş durumda.

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Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya, Marco Benassi için resmi teklif yapan sarı-kırmızılıların yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Takvim'in aktardığı habere göre Çizme basını, Mor Menekşeler'in bonservisi elinde olan Giacomo Bonaventura ile anlaştığını yazdı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Gazetelere göre bu transferin bitmesi halinde Benassi gözden çıkarılacak.

Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina ile yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki Benassi'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Kariyerine Modena altyapısında başlayan Benassi sırasıyla Inter, Livorno, Torino ve Fiorentina formaları giydi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular

Geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmada görev alan İtalyan futbolcu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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