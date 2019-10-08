Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Yedi haftası geride kalan Süper Lig'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen Galatasaray'da, çatırdamalar da başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından ara transfer dönemini işaret ettiği sarı-kırmızılılarda, yıldız futbolcunun ayrılmak istemesi şok etkisi yarattı. İşte transfere dair tüm gelişmeler...
8 Ekim 2019 Salı 11:01 Güncelleme: 08.10.2019 11:01
Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Galatasaray, beklenen performansından oldukça uzak kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılılar, 10 puanla 10. sırada yer alırken yalnızca altı gol atabildi. Galatasaray bu sürede kalesinde de altı gol gördü.

Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Sezon öncesi oldukça güçlü bir kadro kuran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirtmişti.

Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Ancak bu kulvarda da ilk iki maçından 1 puan çıkartabilen Galatasaray, gol dahi atamadı...

Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Fatih Terim, en son 0-0 sona eren Gençlerbirliği maçında 'Ocak' ayını işaret ederek ara transfer dönemine dikkat çekmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN