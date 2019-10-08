Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Yedi haftası geride kalan Süper Lig'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen Galatasaray'da, çatırdamalar da başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından ara transfer dönemini işaret ettiği sarı-kırmızılılarda, yıldız futbolcunun ayrılmak istemesi şok etkisi yarattı. İşte transfere dair tüm gelişmeler...

8 Ekim 2019 Salı 11:01 Güncelleme: 08.10.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





