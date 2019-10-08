Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmak istiyor

Yedi haftası geride kalan Süper Lig'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen Galatasaray'da, çatırdamalar da başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından ara transfer dönemini işaret ettiği sarı-kırmızılılarda, yıldız futbolcunun ayrılmak istemesi şok etkisi yarattı. İşte transfere dair tüm gelişmeler...
8 Ekim 2019 Salı 11:01
Güncelleme: 08.10.2019 11:01
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Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Galatasaray, beklenen performansından oldukça uzak kaldı.
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Sarı-kırmızılılar, 10 puanla 10. sırada yer alırken yalnızca altı gol atabildi. Galatasaray bu sürede kalesinde de altı gol gördü.
Sezon öncesi oldukça güçlü bir kadro kuran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirtmişti.
Ancak bu kulvarda da ilk iki maçından 1 puan çıkartabilen Galatasaray, gol dahi atamadı...
Fatih Terim, en son 0-0 sona eren Gençlerbirliği maçında 'Ocak' ayını işaret ederek ara transfer dönemine dikkat çekmişti.