Galatasaraya iki müjde birden! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'a iki müjde birden!

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maç öncesi sevindiren gelişmeler yaşandı.
21 Aralık 2018 Cuma, 14:05:19 Güncelleme: 14:44:01
Galatasaraya iki müjde birden!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

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Galatasaraya iki müjde birden!

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman takım halinde yapılan eğitsel oyunlarla başladı.

Galatasaraya iki müjde birden!

Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirilirken ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Galatasaraya iki müjde birden!

Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaraya iki müjde birden!

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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