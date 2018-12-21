Galatasaraya iki müjde birden! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a iki müjde birden!
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maç öncesi sevindiren gelişmeler yaşandı.
21 Aralık 2018 Cuma, 14:05:19
Güncelleme: 14:44:01
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman takım halinde yapılan eğitsel oyunlarla başladı.
Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirilirken ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.