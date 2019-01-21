Türkiye'nin üç büyüklerinin transfer döneminde neler yapacağı merak ediliyordu. Ancak işler hiç beklenen gibi olmamıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala işler değişebilir, bombalar ardı ardına patlayabilir. Forvet konusunda çıkmaza giren ve taraftarın sürekli baskı yaptığı Galatasaray, golcü transferi ile ortalığı sallayacak. Transfer döneminin sonu yaklaşırken sözleşmesi bitecek futbolcular da mercek altında... İşte o isimlerden bazıları…