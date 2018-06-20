Galatasaray'a çılgın gelir
Riva ve Florya'yı elden çıkarmasına karşın mali sıkıntılarını henüz aşamayan Galatasaray'da gözler stadın yenilenecek isim hakkı anlaşmasına çevrildi. Finansal Fair Play kararlarına uymadığı için UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray'da gelirlerin büyük bölümü temlik altında...
BORÇLAR SIFIRLANACAK
2019 yılında bitecek anlaşma için öncelikle Türk Telekom'la masaya oturan yönetim, 10 yıllık yeni anlaşmanın rakamını 150 milyon euro olarak belirledi. Türk Telekom'un henüz bu talebe cevap vermediği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray'dan Katarlı bir havayolu şirketi,
NEF DEVAM EDECEK Mİ?
Galatasaray'ın, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile yaptığı 1+1+1 yıllık göğüs reklamı anlaşması üçüncü yılına girdi. NEF, 2016-17 sezonu için 9.5 milyon TL, 2017-18 sezonu için ise 10.5 milyon TL ödeme yaparken anlaşmanın devam etmesi halinde ise yeni sezon için 11 milyon TL verecek. uğuna ulaştı.
TÜRK TELEKOM STADI'NIN KÖŞE TAŞLARI
13 ARALIK 2007: Seyrantepe'yi Aslantepe yapan stadın temeli atıldı.
2007-2011: İnşaatında on binlerce kişi görev yaptı ve 52.652 kişi kapasiteli stadyum 2011 yılında tamamlandı.
15 OCAK 2011: Ajax ile oynanan hazırlık maçıyla kapılarını açtı. 45 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı ve maç 0-0 sona erdi.
23 OCAK 2011: G.Saray ilk resmi maçında ise Sivasspor'u ağırladı. İlk golü atan Servet Çetin, ilk galibiyeti de getiren isimdi.
18 MART 2011: TT Stadyumu'nda Aslanlar 131.76 dB ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu rekor halen kırılamadı.
2011-2012 SEZONU: Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk kupası Süper Lig'den geldi. Sezon sonunda Play- Off Şampiyonluk Grubu'nu da geçen Galatasaray Süper Final'de de şampiyon oldu.
20 KASIM 2012: Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgiye uğratılan ilk yabancı takım Manchester United'dı. 1-0'lık skorla, İngilizler evine üzgün döndü.
2 ŞUBAT 2014: Türk Telekom Stadı'nda ilk hat-trick yapan oyuncu Galatasaraylı taraftarlarda hatırı bir yeri olan Sneijder'di.
2017-18 SEZONU: Evinde çıktığı 17 maçta, 16 galibiyet, 1 beraberl
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