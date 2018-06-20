Galatasaray'a çılgın gelir

NEF DEVAM EDECEK Mİ?

Galatasaray'ın, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile yaptığı 1+1+1 yıllık göğüs reklamı anlaşması üçüncü yılına girdi. NEF, 2016-17 sezonu için 9.5 milyon TL, 2017-18 sezonu için ise 10.5 milyon TL ödeme yaparken anlaşmanın devam etmesi halinde ise yeni sezon için 11 milyon TL verecek. uğuna ulaştı.