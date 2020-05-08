Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Hazırlık kamplarında tam kadro çalışamamanın sıkıntısını yaşayan Galatasaray, 'yoğurdu üfleyerek yedi'. Sarı-kırmızılılar sezon sonu boşa çıkacak olan yıldızlarla şimdiden anlaşma sağladı. Düğmeye erken basan Cimbom 6 isme imza attıracak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
8 Mayıs 2020 Cuma 06:51
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Galatasaray, son yıllarda önemli transferlerini hep son dakikaya bıraktığı gerekçesiyle çok eleştiriliyordu. Hatta gelen futbolcuların uyum sağlayamaması nedeniyle takım birçok kez ocak ayında yeniden kuruldu.
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Bu sezon başında bile Falcao, Lemina ve Andone gibi yıldızlar yaz transfer döneminin son gününde takıma dahil oldu.
Sezon içerisinde takım iskeletinde bulunan isimlerin, sezon başında kamplara katılamaması da takımı olumsuz yönde çok etkiliyordu.
Teknik direktör Fatih Terim, sezonun ilk yarısındaki maçlardan sonra bu sıkıntıdan bahsediyor ve "FFP yüzünden transfer yapamıyoruz. Gelenler de son güne kaldığı için beraber çalışamadık" açıklamasında bulunmuştu.
Yönetim hem yaşlı futbolcu transfer etmemek hem bonservise para vermeden takımın kalitesini korumak hem de sezon başında tam kadro çalışmak için bu kez elini çabuk tuttu.