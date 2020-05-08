Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Hazırlık kamplarında tam kadro çalışamamanın sıkıntısını yaşayan Galatasaray, 'yoğurdu üfleyerek yedi'. Sarı-kırmızılılar sezon sonu boşa çıkacak olan yıldızlarla şimdiden anlaşma sağladı. Düğmeye erken basan Cimbom 6 isme imza attıracak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
8 Mayıs 2020 Cuma 06:51
Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Galatasaray, son yıllarda önemli transferlerini hep son dakikaya bıraktığı gerekçesiyle çok eleştiriliyordu. Hatta gelen futbolcuların uyum sağlayamaması nedeniyle takım birçok kez ocak ayında yeniden kuruldu.

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Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Bu sezon başında bile Falcao, Lemina ve Andone gibi yıldızlar yaz transfer döneminin son gününde takıma dahil oldu.

Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Sezon içerisinde takım iskeletinde bulunan isimlerin, sezon başında kamplara katılamaması da takımı olumsuz yönde çok etkiliyordu.

Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Teknik direktör Fatih Terim, sezonun ilk yarısındaki maçlardan sonra bu sıkıntıdan bahsediyor ve "FFP yüzünden transfer yapamıyoruz. Gelenler de son güne kaldığı için beraber çalışamadık" açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray yoğurdu üfleyerek yedi! 6 imza birden

Yönetim hem yaşlı futbolcu transfer etmemek hem bonservise para vermeden takımın kalitesini korumak hem de sezon başında tam kadro çalışmak için bu kez elini çabuk tuttu.

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