Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!

Galatasaray'ın Benfica'yı ağırladığı mücadelede sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
14 Şubat 2019 Perşembe 23:32 Güncelleme: 14.02.2019 23:33
Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Benfica'yı konuk etti.

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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!

Tartışmalı bir penaltı sonrası geriye düşen Galatasaray, Luyindama'yla 1-1'lik eşitliği bulsa da mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!

Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesinde çekilen bir fotoğrafsa dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!

Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın elinde tuttuğu bir taktik görseli foto muhabirlerinin kameralarına yakalandı.

Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken ayrıntı!

Görselde Benfica'nın duran top kazandığında sarı kırmızılı ekibin yapacağı savunma dizilişi yer aldı.

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