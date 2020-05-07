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Galatasaray ve Fenerbahçe 19'luk yıldız için transferde karşı karşıya!
Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arayı transfer çalışmaları yürüterek değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte iki kulübün de ısrarla kadrosuna katmak istediği o isim ve detaylar...
7 Mayıs 2020 Perşembe 08:40
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yıldız oyuncu için daha karşı karşıya geldi...
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Takvim'de yer alan habere göre Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakip yarışıyor.
Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin mutlu sona ulaşacağı ise merak konusu oldu. İşte transfer kapışmasının detayları...
TERİM ISRARLA İSTİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istedi. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı takım gelecek sezon genç oyuncu ağırlıklı transferler yapacak.
Öte yandan Fenerbahçe ise Mohammed Kudus'u iki yıldır takip ediyor. Sarı-lacivertli takımın eski sportif direktörü Comolli geçtiğimiz sezon bizzat Nordsjaelland'la Mohammed Kudus için görüştü.