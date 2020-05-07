Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arayı transfer çalışmaları yürüterek değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte iki kulübün de ısrarla kadrosuna katmak istediği o isim ve detaylar...