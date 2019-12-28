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Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Transferi kendi açıkladı...
Süper Lig'in 17. haftasında alınan Alanyaspor galibiyeti sonrası transfere odaklanan Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı golcü futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ortaya çıktı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Aralık 2019 Cumartesi 22:12
Güncelleme: 28.12.2019 22:17
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Antalyaspor galibiyetiyle zirve yarışında tekrar umutlanan Galatasaray, transfere odaklandı. Defansa ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte Florin Andone'nin yerine forvet arayışları hız kesmeden sürüyor.
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Birçok golcü oyuncuyla ismi anılan Cimbom'da gündemi en çok meşgul eden isimlerden birisi de Tino Kadewere oldu. Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Kadewere, gösterdiği performansla göz doldurdu.
19 maçta 17 gol atan Kadewere, Galatasaray dışında birçok Avrupa devini de peşine taktı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın da Zimbabveli golcünün peşinde olduğu ortaya çıktı.
Ligin araya girmesinin ardından memleketine dönen 23 yaşındaki futbolcu, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Avrupa'nın her yerinden kendisine talipler olduğunu söyleyen genç golcü, Fransa 1. Lig dışında İspanya, İngiltere ve Türkiye'den de kendisine ilgi olduğunu söyledi.