Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda! - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluklarını ilan ettikleri Medipol Başakşehir maçındaki 'saldırısı' ve 'tedbire uymaması' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Tecrübeli teknik adamın alacağı ceza merak konusu oldu. İşte detaylar...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09 Güncelleme: 22.05.2019 10:26
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten, Başakşehir ise saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

FATİH TERİM'İN CEZASI 9-22 MAÇ

Fatih Terim'in 'saldırı'dan sevk edildiği 44. maddede ceza aralığı 5-10 maç.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

'Tedbire uymamaktan sevk edildiği 50. maddenin ceza aralığı ise 4-12 maç.

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