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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Transferdeki hedeflerini Fatih Terim'in listesine göre yürüten sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızına kancayı taktı.
21 Mayıs 2019 Salı 21:33
Güncelleme: 21.05.2019 21:42
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Sarı-kırmızılılar transferde gaza basıyor.
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Transferde geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen Galatasaray bu kez vakit kaybetmek istemiyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başladı.
Aslan ilk olarak 18 yaşındaki Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı.
Ryan Babel ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, 3.transferini duyurmaya hazırlanıyor.