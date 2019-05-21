Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor! - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Transferdeki hedeflerini Fatih Terim'in listesine göre yürüten sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızına kancayı taktı.
21 Mayıs 2019 Salı 21:33 Güncelleme: 21.05.2019 21:42
Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Sarı-kırmızılılar transferde gaza basıyor.

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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Transferde geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen Galatasaray bu kez vakit kaybetmek istemiyor.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başladı.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Aslan ilk olarak 18 yaşındaki Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Ryan Babel ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, 3.transferini duyurmaya hazırlanıyor.

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