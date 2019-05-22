Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday

Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday

Galatasaray'da Fatih Terim, hücum hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Forvete yerli bir ismi almayı düşünen Terim'in 10 numara pozisyonu için ise farklı bir planı var.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:56 Güncelleme: 22.05.2019 10:17
Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday

Galatasaray'ın başında ligde 8. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim, yeni sezon için transfer planını şekillendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday

Her fırsatta bir hayali olduğunu belirten ve Şampiyonlar Ligi'ni almak istediğini ifade eden Terim, yeni sezon tüm kulvarlarda ipi göğüslemek için hesaplarını yapıyor.

Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday

Ekibiyle sürekli transfer hakkında fikir alışverişi yapan Terim, planını onlarla paylaşıyor. Scout ekibi ve Terim'in kurmayları da çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday


Fatih Terim, sezon bitmeden scout ekibinin önerdiği oyuncuları izlemeye ve kendisine sunulan raporları incelemeye koyuldu.

Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday

Devre arasına Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katarak savunmayı sağlama alan Terim öncelikle sayısal olarak eksik kalan hücum hattındaki silahlarını artırmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN