Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday - Fotomaç
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Yeni Sneijder Yunus olacak! Forvete ise 5 aday
Galatasaray'da Fatih Terim, hücum hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Forvete yerli bir ismi almayı düşünen Terim'in 10 numara pozisyonu için ise farklı bir planı var.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:56
Güncelleme: 22.05.2019 10:17
Galatasaray'ın başında ligde 8. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim, yeni sezon için transfer planını şekillendirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her fırsatta bir hayali olduğunu belirten ve Şampiyonlar Ligi'ni almak istediğini ifade eden Terim, yeni sezon tüm kulvarlarda ipi göğüslemek için hesaplarını yapıyor.
Ekibiyle sürekli transfer hakkında fikir alışverişi yapan Terim, planını onlarla paylaşıyor. Scout ekibi ve Terim'in kurmayları da çalışmalarını hızlandırdı.
Fatih Terim, sezon bitmeden scout ekibinin önerdiği oyuncuları izlemeye ve kendisine sunulan raporları incelemeye koyuldu.
Devre arasına Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katarak savunmayı sağlama alan Terim öncelikle sayısal olarak eksik kalan hücum hattındaki silahlarını artırmak istiyor.