Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi!
12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:19:28
Güncelleme: 01:52:40
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi!
Galatasaray'da golcü transferi için sıcak saatler yaşanıyor...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi!
Fatih Terim'in yardımcıları, Ümit Davala ve Necati Ateş'in izlediği Norveçli golcü Erik Botheim için Terim acele ediyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi!
Tecrübeli hocanın Sarı-Kırmızılı yönetime, "Botheim'ın transferini bir an önce bitirelim. Elimizden kaçırmalayım. Talipleri çok" dediği öğrenildi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi!
ASLAN ACELE ETMEK ZORUNDA
Rosenborg ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Erik Botheim'ı başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Erık Botheım için talimatı verdi!
Bu yüzden Aslan tranferde acele etmek zorunda.