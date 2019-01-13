Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti... - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık rüzgarları da esmeye devam ediyor...

13 Ocak 2019 Pazar, 13:39:36 Güncelleme: 13:42:33
Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlak bir golcü katmaya çalışan Galatasaray'da diğer yandan da takım içi dengeler değişiyor...

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Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...

Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı alan yönetim, beklemediği bir geri dönüş aldı. İşte detaylar:

Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...

Rodrigues'in satılması, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in biletlerinin kesilmesi sonrası sarı kırmızılılarda bir ayrılık haberi daha geldi.

Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...

Bonservisine 4 milyon 750 bin euro ödenen Galatasaraylı oyuncu beklentileri karşılayamamıştı...

Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...

Büyük ümitlerle alınan ancak "İstenmeyen adam" hâline dönüşen isimle sonunda yollar ayrılıyor.

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