Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray şokta! Teklifi kabul etti...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık rüzgarları da esmeye devam ediyor...
13 Ocak 2019 Pazar, 13:39:36
Güncelleme: 13:42:33
Ara transfer döneminde kadrosuna mutlak bir golcü katmaya çalışan Galatasaray'da diğer yandan da takım içi dengeler değişiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı alan yönetim, beklemediği bir geri dönüş aldı. İşte detaylar:
Rodrigues'in satılması, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in biletlerinin kesilmesi sonrası sarı kırmızılılarda bir ayrılık haberi daha geldi.
Bonservisine 4 milyon 750 bin euro ödenen Galatasaraylı oyuncu beklentileri karşılayamamıştı...
Büyük ümitlerle alınan ancak "İstenmeyen adam" hâline dönüşen isimle sonunda yollar ayrılıyor.