Galatasaray sil baştan! Her şey bir anda değişti...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre; İtalya'da çok ünlü olan ve bu işin en tecrübeli ismi olarak kabul edilen 55 yaşındaki atletizm antrenörü Alberto Bartali, sarı-kırmızılıların fiziksel gücünü en üst seviyeye çekmek için uğraş verecek...