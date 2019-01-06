Galatasaray sil baştan! Her şey bir anda değişti...
Sezonun ilk yarısı boyunca koşu mesafeleri sebebiyle eleştirilen Galatasaray'dan takıma sürpriz takviye... Mesaiye başladı...
6 Ocak 2019 Pazar, 15:51:36
Güncelleme: 16:03:23
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Galatasaray'da büyük değişim devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, kadro planlamasında önemli değişiklikler yaparken, teknik kadroyu da yapılandırıyor.
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Sarı-kırmızılılar ilk yarı boyunca, düşük temposu, koşu mesafelerindeki kötü istatistiği ve sahadaki mücadele eksikliği sebebiyle sıklıkla eleştirilmiş, Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 6 maçta da 'En az koşan takım' olmuştu.
Konuya el atan teknik direktör Fatih Terim, kondisyoner Yasin Küçük'ün tavsiyesi üzerine tecrübeli bir isim getirdi:
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre; İtalya'da çok ünlü olan ve bu işin en tecrübeli ismi olarak kabul edilen 55 yaşındaki atletizm antrenörü Alberto Bartali, sarı-kırmızılıların fiziksel gücünü en üst seviyeye çekmek için uğraş verecek...
SERT SAVUNMA Şu an Inter takımını çalıştıran ünlü İtalyan teknik direktör Luciano Spaletti ile uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapan Alberto Bartali, Zenit'te 4 yıl görev yaptı...