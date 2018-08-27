Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:27:14
Güncelleme: 10:42:20
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Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!
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Transfer döneminin bitmesine sayılı gün kala Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Emre Akbaba'dan sonra Badou Ndiaye ile de anlaşıldığını açıklayan Aslan'da, Modeste de an meselesi. Sarı kırmızılı ekipte gözler şimdi stoper, sol bek ve ikinci bir forvet takviyesinde.
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Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!
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Milliyet'in haberine göre; Modeste ile de resmi imzaların atılması sonrasında kadrodaki yabancı sayısı 13'e yükselecek Galatasaray, son yabancı hakkını da ikinci forvet trasnferinde kullanmayı amaçlıyor.
Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!
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Welbeck, Origi, Niasse isimlerinden bir tanesini kadroya katarak yabancı transferini sonlandırmak isteyen Aslan, stoper ve sol bek takviyelerini ise yerli oyunculardan yapmayı planlıyor.
Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!
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Galatasaray'ın stoper transferinde bir numaralı hedefi bonservisi elinde bulunan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı.
Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!
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Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova forması ile 22 maça çıkan Serdar'ın ismi daha önce Başakşehir ile de anılmıştı.