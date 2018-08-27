Galatasaray Serdar Taşçı ve Ömer Bayram ile anlaşmak üzere!

Transfer döneminin bitmesine sayılı gün kala Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Emre Akbaba'dan sonra Badou Ndiaye ile de anlaşıldığını açıklayan Aslan'da, Modeste de an meselesi. Sarı kırmızılı ekipte gözler şimdi stoper, sol bek ve ikinci bir forvet takviyesinde.