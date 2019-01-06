Galatasaray Renato Augusto ve Alanı bitiriyor!

Çin basını, Guangzhou ile sözleşmesi 19 Ocak'ta sona erecek olan Alan'ın birkaç gün içinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağını duyurdu. Bir yandan da Çin'de forma giyen bir diğer Brezilyalı Renato Augusto'nun da menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiği öğrenildi.
6 Ocak 2019 Pazar, 22:36:49
Güncelleme: 07:46:55
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Galatasaray'da tüm gözler golcü transferine çevrilirken Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile ilgili herkesi umutlandıran gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin basını, Alan Carvalho'nun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelip Galatasaray ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Galatasaraylıların hasretle beklediği haber, Çin basınından Sina CH'tan geldi.
Geniş yer verilen haberde, Brezilyalı oyuncu ile görüşmelerin oldukça iyi gittiği ve sadece detayların kaldığı belirtildi.
YILLIK ÜCRETİ BELLİ
Ayrıca, uzun süredir Galatasaray'a transferi tamamlanması beklenen Brezilyalı golcü oyuncunun, teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı ve bundan sonra ikna olduğu açıklandı.