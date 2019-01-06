Galatasaray Renato Augusto ve Alanı bitiriyor!

Çin basını, Guangzhou ile sözleşmesi 19 Ocak'ta sona erecek olan Alan'ın birkaç gün içinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağını duyurdu. Bir yandan da Çin'de forma giyen bir diğer Brezilyalı Renato Augusto'nun da menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiği öğrenildi.