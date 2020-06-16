Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Al-Nasr Riyad'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Alınan bilgilere göre; Al-Nasr kulübü, Maicon ile olan sözleşmesini uzatmak için Galatasaray ile görüşmelere resmen başladı. İşte o teklif ve Galatasaray'ın kararı... - Son dakika Galatasaray haberleri | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
16 Haziran 2020 Salı 17:17
Güncelleme: 16.06.2020 17:29
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Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig 87 günün ardından 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Muslera ile Andone ağır sakatlık geçirdi.
Sakatlıklar sonrası şampiyonluk ve kadro planlaması yapan Sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde Al-Nasr Riyad'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladığını iddia etmişti.
Yine Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Nasr kulübü, Maicon ile olan sözleşmesini uzatmak için Galatasaray ile görüşmelere resmen başladı.