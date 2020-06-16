Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Al-Nasr Riyad'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Alınan bilgilere göre; Al-Nasr kulübü, Maicon ile olan sözleşmesini uzatmak için Galatasaray ile görüşmelere resmen başladı. İşte o teklif ve Galatasaray'ın kararı... - Son dakika Galatasaray haberleri | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

16 Haziran 2020 Salı 17:17 Güncelleme: 16.06.2020 17:29
Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig 87 günün ardından 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etmişti.

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Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Muslera ile Andone ağır sakatlık geçirdi.

Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Sakatlıklar sonrası şampiyonluk ve kadro planlaması yapan Sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde Al-Nasr Riyad'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladığını iddia etmişti.

Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Yine Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Nasr kulübü, Maicon ile olan sözleşmesini uzatmak için Galatasaray ile görüşmelere resmen başladı.

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