Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği mücadele sonrası İspanyol medyası dikkat çeken bir haber kaleme aldı. İşte maç içerisinde yaşanan ve kameralara da yansıyan ilginç diyalog...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Ekim 2019 Cuma 10:26
Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu.

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Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?

Karşılaşma öncesi bu maçın son şansı olduğu ifade edilen teknik direktör Zinedine Zidane da aldığı galibiyetle takımdaki yerini bir süre daha sağlamlaştırdı.

Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?

Öte yandan İspanyol basını maç içerisinde gözden kaçan ve oldukça dikkat çeken bir detayı okuyucularıyla paylaştı.

Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?

Movistar kameralarına yansıyan görüntülerde takımın yeni transferlerinden Sırp futbolcu Jovic'i oyuna almak isteyen Zidane, oyuncuyu yanına çağırıyor.

Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?

Fransız çalıştırıcı oyuncusuna, "Seni Rodrygo'nun yerine oynatacağım yapabilir misin?" şeklinde soru yöneltiyor ancak Sırp futbolcu hocasının ne demek istediğini anlayamıyor.

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