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Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği mücadele sonrası İspanyol medyası dikkat çeken bir haber kaleme aldı. İşte maç içerisinde yaşanan ve kameralara da yansıyan ilginç diyalog...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Ekim 2019 Cuma 10:26
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu.
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Karşılaşma öncesi bu maçın son şansı olduğu ifade edilen teknik direktör Zinedine Zidane da aldığı galibiyetle takımdaki yerini bir süre daha sağlamlaştırdı.
Öte yandan İspanyol basını maç içerisinde gözden kaçan ve oldukça dikkat çeken bir detayı okuyucularıyla paylaştı.
Movistar kameralarına yansıyan görüntülerde takımın yeni transferlerinden Sırp futbolcu Jovic'i oyuna almak isteyen Zidane, oyuncuyu yanına çağırıyor.
Fransız çalıştırıcı oyuncusuna, "Seni Rodrygo'nun yerine oynatacağım yapabilir misin?" şeklinde soru yöneltiyor ancak Sırp futbolcu hocasının ne demek istediğini anlayamıyor.