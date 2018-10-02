Galatasaray, Porto maçına hazır - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray, Porto maçına hazır

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.
    2 Ekim 2018 Salı, 22:36:11 Güncelleme: 22:36:17
    Galatasaray, Porto maçına hazır
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    Galatasaray, Porto maçına hazır

    Maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.

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    Galatasaray, Porto maçına hazır
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    Galatasaray, Porto maçına hazır

    Antrenman öncesinde sahanın ortasında toplanan sarı-kırmızılı kafile, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, hafif tempoda ısınma ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da son çalışmada yer aldı.

    Galatasaray, Porto maçına hazır
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    Galatasaray, Porto maçına hazır

    Teknik direktör Fatih Terim, antrenman başında kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Terim, daha sonra takım kaptanı Selçuk İnan'la bir süre görüştü.

    Galatasaray, Porto maçına hazır
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    Galatasaray, Porto maçına hazır

    Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.

    Galatasaray, Porto maçına hazır
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    Galatasaray, Porto maçına hazır

    Sarı-kırmızılıların, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.

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