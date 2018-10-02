Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.
2 Ekim 2018 Salı, 22:36:11
Güncelleme: 22:36:17
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Galatasaray, Porto maçına hazır
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Maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.
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Galatasaray, Porto maçına hazır
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Antrenman öncesinde sahanın ortasında toplanan sarı-kırmızılı kafile, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, hafif tempoda ısınma ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da son çalışmada yer aldı.
Galatasaray, Porto maçına hazır
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Teknik direktör Fatih Terim, antrenman başında kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Terim, daha sonra takım kaptanı Selçuk İnan'la bir süre görüştü.
Galatasaray, Porto maçına hazır
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.
Galatasaray, Porto maçına hazır
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Sarı-kırmızılıların, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.