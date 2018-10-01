Galatasaray, Oumar Niasse için Everton ile masaya oturdu.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 22:56:50
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Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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Sezon başında forvet transferi yarım kalan Galatasaray atağa geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir süredir ilgilendiği Oumar Niasse'yi Everton'dan resmen istedi.
Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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Afrika futbolunun nabzını tutan Galsenfoot'un haberine göre; Galatasaray 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse'yi kiralamak için şimdiden teklifte bulundu.
Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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Haberde, sarı-kırmızılı takımda sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yerinin doldurulamadığı belirtilirken, Oumar Niasse'nin devre arasında, milli takımdan arkadaşı Badou Ndiaye ile Galatasaray'da buluşabileceği yazıldı.
Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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KADROYA GİREMİYOR
Niasse son iki maçta kadroya giremezken daha önceki maçlarda da 4 kez sonradan oyuna girdi ve hiç ilk 11'de başlayamadı.
Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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8 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon henüz gol veya asisti bulunmuyor.