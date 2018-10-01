Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    Galatasaray, Oumar Niasse için Everton ile masaya oturdu.
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 22:56:50
    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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    • 6
    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    Sezon başında forvet transferi yarım kalan Galatasaray atağa geçti.

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    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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    • 6
    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir süredir ilgilendiği Oumar Niasse'yi Everton'dan resmen istedi.

    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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    • 6
    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    Afrika futbolunun nabzını tutan Galsenfoot'un haberine göre; Galatasaray 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse'yi kiralamak için şimdiden teklifte bulundu.

    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    Haberde, sarı-kırmızılı takımda sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yerinin doldurulamadığı belirtilirken, Oumar Niasse'nin devre arasında, milli takımdan arkadaşı Badou Ndiaye ile Galatasaray'da buluşabileceği yazıldı.

    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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    • 6
    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    KADROYA GİREMİYOR

    Niasse son iki maçta kadroya giremezken daha önceki maçlarda da 4 kez sonradan oyuna girdi ve hiç ilk 11'de başlayamadı.

    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
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    • 6
    Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!

    8 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon henüz gol veya asisti bulunmuyor.

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