Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip
Sezona tek forvet Eren ile giren Aslan devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlıyor. Mitroglou ve Bakasetas hedefte
14 Ekim 2018 Pazar, 00:14:31
Cimbom'da geçen sezon 29 golle krallık tacını takan Bafetimbi Gomis ile yollar ayrıldıktan sonra yönetim 2 transfer yapacaklarını belirtmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak Aslan sezona tek forvet Eren Derdiyok ile girmişti.
Serdar, Donk, Maicon gibi stoperlerin de golleriyle Galatasaray şimdiye kadar yoluna sorunsuz devam etse de teknik direktör Fatih Terim takviye istiyor.
Hedefte de Yunan Milli Takımı'nın hücumcuları Kostas Mitroglou ve Anastasios Bakatekas var.
BAKASETAS TAPUSUYLA
Galatasaray kendisini kanıtlamış olan Marsilyalı Mitroglou için kulübüne kiralama teklifiyle gidecek.