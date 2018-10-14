Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip

    Sezona tek forvet Eren ile giren Aslan devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlıyor. Mitroglou ve Bakasetas hedefte
    14 Ekim 2018 Pazar, 00:14:31
    Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip

    Cimbom'da geçen sezon 29 golle krallık tacını takan Bafetimbi Gomis ile yollar ayrıldıktan sonra yönetim 2 transfer yapacaklarını belirtmişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip

    Ancak Aslan sezona tek forvet Eren Derdiyok ile girmişti.

    Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip

    Serdar, Donk, Maicon gibi stoperlerin de golleriyle Galatasaray şimdiye kadar yoluna sorunsuz devam etse de teknik direktör Fatih Terim takviye istiyor.

    Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip

    Hedefte de Yunan Milli Takımı'nın hücumcuları Kostas Mitroglou ve Anastasios Bakatekas var.

    Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas’a talip

    BAKASETAS TAPUSUYLA

    Galatasaray kendisini kanıtlamış olan Marsilyalı Mitroglou için kulübüne kiralama teklifiyle gidecek.

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