Galatasaray Luis Murielin peşinde!

ÇOK MEMNUN KALDI

İtalya ve Almanya'dan da talipleri olan futbolcuya Terim'in, neden Türkiye'yi seçmesi gerektiğini, kendisi için yaptığı planları ve daha önce Türkiye'de oynayan tanıdıklarından İstanbul ve Galatasaray'la ilgili bilgi almasını önerdiği bildirildi.