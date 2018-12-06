Galatasaray Luis Murielin peşinde! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray Luis Muriel'in peşinde!

Tecrübeli teknik adam, başka talipleri de olan Kolombiyalı yıldıza neden Türkiye'yi seçmesi gerektiğini ve kendisi için yaptığı planları anlattı.

6 Aralık 2018 Perşembe, 22:49:52 Güncelleme: 07:53:21
Galatasaray Luis Murielin peşinde!

Galatasaray'ın devre arasında forvete yapacağı ilk transfer Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan Luis Muriel olacak gibi görünüyor...

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Galatasaray Luis Murielin peşinde!

Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için bizzat devrede olduğu, Kolombiyalı oyuncunun İtalyan menajeri Luci ile birkaç kez, Muriel'le de bir kez görüştüğü gelen bilgiler arasında...

Galatasaray Luis Murielin peşinde!

ÇOK MEMNUN KALDI

İtalya ve Almanya'dan da talipleri olan futbolcuya Terim'in, neden Türkiye'yi seçmesi gerektiğini, kendisi için yaptığı planları ve daha önce Türkiye'de oynayan tanıdıklarından İstanbul ve Galatasaray'la ilgili bilgi almasını önerdiği bildirildi.

Galatasaray Luis Murielin peşinde!

Terim'in aramasına çok sevinen Muriel'in Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden teklifler almasına rağmen Galatasaray'a sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

Galatasaray Luis Murielin peşinde!

YENİ SEVGİLİSİ GALATASARAY

Galatasaray'ın Luis Muriel ile ilgilenmesi ve Fatih Terim'in yaptığı görüşme Estadio Deportivo'da da haber oldu.

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