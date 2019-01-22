Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sürpriz takas!
Galatasaray'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe'nin takıma dahil etmek istediği Serdar Aziz için sarı lacivertli kulüpten ezeli rakibe sürpriz bir takas teklifi gitti. Böyle bir teklifi beklemeyen sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim'in vereceği kararı bekliyor.
22 Ocak 2019 Salı, 10:10:36
Güncelleme: 10:26:42
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla takımdan gönderilmesine karar verilen Serdar Aziz için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.
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Abdurrahim Albayrak'la görüşen Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Diego Reyes'i Serdar'a karşılık önerdi.
Bu teklifi beklemeyen Albayrak, teknik ekipten görüş almadan bir cevap veremeyeceğini söyledi.
Menajer Haluk Canatar da Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali olduğunu belirtti.
Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldığını belirten Canatar, "Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var mı" yönündeki soruya "Evet var. Ayrıca Ersun Yanal ile Serdar Aziz de telefonda görüştüler" dedi.