Galatasaray haberi: Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü sezonu gol kralı kapatmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girememiş ve satış listesine konmuştu. Diagne'nin menajeri oyuncunun geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.