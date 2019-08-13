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Galatasaray haberi: Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü sezonu gol kralı kapatmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girememiş ve satış listesine konmuştu. Diagne'nin menajeri oyuncunun geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13 Ağustos 2019 Salı 22:00
Güncelleme: 13.08.2019 22:00
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Galatasaray'da Mbaye Diagne bekleyişi sürüyor.
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Sarı-kırmızılılar bonuslarla birlikte toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Senegalli futbolcuyu elden çıkarmanın yollarını arıyordu.
Finansal Fair Play gereği Mbaye Diagne'den gelecek bonservis bedelini yeni transferlerde harcamanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar Senegalli golcüyü elden çıkarmanın planlarını yapıyordu.
Buna göre Galatasaray, Diagne'nin satışı için Arabistan ve Çin pazarından kulüplere yönelmişti.
Senagalli futbolcunun menajeri oyuncunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.