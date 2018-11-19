Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray gözünü Bayern Münih'ten Sandro Wagner'e dikti!

    Devre arasında iki golcü birden almanın hesaplarını yapan G.Saray'da transfer listesine flaş bir isim daha eklendi.

    19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:19:15 Güncelleme: 07:49:33
    Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti!

    Alman ekibinde oynama şansı bulamayan golcü futbolcunun kiralanması hedefleniyor

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti!

    Devre arasında iki golcü birden almanın hesaplarını yapan G.Saray'da transfer listesine flaş bir isim daha eklendi.

    Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti!

    Cimbom, Bayern Münih'te bu sezon sadece dört maçta oynayabilen Sandro Wagner için çalışma başlattı.

    Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti!

    30 yaşındaki Alman futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Bayern Münih'le önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

    Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti!

    Sarı-kırmızılı yönetimin 6 ay için 1.5 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı belirtildi.

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