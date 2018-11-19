Galatasaray gözünü Bayern Münihten Sandro Wagnere dikti! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray gözünü Bayern Münih'ten Sandro Wagner'e dikti!
Devre arasında iki golcü birden almanın hesaplarını yapan G.Saray'da transfer listesine flaş bir isim daha eklendi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:19:15
Güncelleme: 07:49:33
Alman ekibinde oynama şansı bulamayan golcü futbolcunun kiralanması hedefleniyor
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Devre arasında iki golcü birden almanın hesaplarını yapan G.Saray'da transfer listesine flaş bir isim daha eklendi.
Cimbom, Bayern Münih'te bu sezon sadece dört maçta oynayabilen Sandro Wagner için çalışma başlattı.
30 yaşındaki Alman futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Bayern Münih'le önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
Sarı-kırmızılı yönetimin 6 ay için 1.5 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı belirtildi.