Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçta gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıldır yenemeyen Aslan'ın kötü serisi Türk Telekom Stadı'na da taşınmış oldu. Sezon öncesi yaptığı transferlerle 'Rüya Takım' benzetmesi yapılan Sarı-Kırmızılıların, rüyası kabusa döndü... İşte Galatasaray'ın derbi istatistikleri ve yeni transferlerin performansları...
30 Eylül 2019 Pazartesi 08:40 Güncelleme: 30.09.2019 08:44
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray için spor kamuoyu "Rüya Takım" benzetmesi yapmıştı...

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

İlk 6 haftada 9 puan kaybı yaşayan Cimbom'da gelen gideni arattı...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Onyekuru, Belhanda ve Feghouli ile uyumluydu. Babel ise Belhanda ve Feghouli ile aynı dili konuşmuyor. Hareketsiz kalıyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Ön liberoda oynayan Fernando büyük maçlarda sahne alıyordu. Savunmadan hızlı çıkıyordu. Nzonzi ise ağır. Fenerbahçe maçında hiç gözükmedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Ndiaye de rakip savunmayı delici koşular yapıyordu. Dikine oynuyordu, Fernando'yu rahatlatıyordu.

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