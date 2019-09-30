Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçta gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıldır yenemeyen Aslan'ın kötü serisi Türk Telekom Stadı'na da taşınmış oldu. Sezon öncesi yaptığı transferlerle 'Rüya Takım' benzetmesi yapılan Sarı-Kırmızılıların, rüyası kabusa döndü... İşte Galatasaray'ın derbi istatistikleri ve yeni transferlerin performansları...

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:40 Güncelleme: 30.09.2019 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





