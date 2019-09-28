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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilginç olay! Bilerek penaltı kaçırdı...
Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe 6. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçla beraber ezeli rakipler birbirlerine 391. kez rakip olacak. İki takımın 110 yıllık rekabetinde birçok ilginç olay yaşandı. İki ezeli takım arasında oynanan karşılaşmalardafutbol severler çok ilginç anlara tanıklık etti.. İşte 110 yıllık rekabette bugüne kadar öne çıkanlar...
28 Eylül 2019 Cumartesi 13:04
Güncelleme: 28.09.2019 13:06
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İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.
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İlk maçı Galatasaray 17 Ocak 1909'da oynanan maçı 2-0 kazanmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk 7 maçta kalesini gole kapattı.
FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ilk gol ve galibiyet için 5 yıl bekledi. Sarı-lacivertliler rakibine karşı ilk galibiyetini 8.randevuda alabildi.
4 Ocak 1914'Te yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazanmış ve rakibine karşı Galibiyet alamama serisini sonlandırmıştı.
Fenerbahçe adına Galatasaray'a ilk golü Hasan Kamil Sporel kaydetti.