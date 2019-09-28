Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilginç olay! Bilerek penaltı kaçırdı...

Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe 6. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçla beraber ezeli rakipler birbirlerine 391. kez rakip olacak. İki takımın 110 yıllık rekabetinde birçok ilginç olay yaşandı. İki ezeli takım arasında oynanan karşılaşmalardafutbol severler çok ilginç anlara tanıklık etti.. İşte 110 yıllık rekabette bugüne kadar öne çıkanlar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:04 Güncelleme: 28.09.2019 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





