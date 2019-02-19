Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

3 gol atarak Kasımpaşa maçına damga vuran Cezayirli, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Cimbom'a son 3 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 10.91 km ile Selçuk'tan sonra sahanın en çok koşan ismiydi.