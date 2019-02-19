Galatasaray Feghouli ile gaza bastı! - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

3 gol atarak Kasımpaşa maçına damga vuran Cezayirli, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Cimbom'a son 3 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 10.91 km ile Selçuk'tan sonra sahanın en çok koşan ismiydi.

19 Şubat 2019 Salı 07:47
Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

Galatasaray'da şimdi de Sofiane Feghouli fırtınası esiyor.

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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

İlk yarıda performansı eleştiri alan ve devre arasında beklenen teklifler gelmeyince takımda kalan Cezayirli futbolcu, Kasımpaşa karşısında da çıkışını sürdürdü.

Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

Galatasaray'ın geriye düştüğü maçın 28. dakikasında attığı golle Galatasaray'ın 2-1 öne geçmesine sağlayan Feghouli, 52'de klas bir aşırtma golü attı.

Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

68. dakikada ise sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

5 YIL SONRA İLK KEZ

Süper Lig'de son 3 karşılaşmada da skora etki eden 29 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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