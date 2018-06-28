Galatasaray beğenmedi Roma kaptı! Tuğberk Tanrıvermiş...

SÖZLEŞMESİ BİTTİ GÖNDERİLDİ

Sezon sonuna kadar maaşına almasına rağmen bir görev verilmedi. Sözleşmesi bittiğinde de gönderildi. Roma genç antrenörü hemen transfer etti. Altyapı sorumlularından biri yaptı. U15 takımını da ona teslim etti.