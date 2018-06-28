Galatasaray beğenmedi Roma kaptı! Tuğberk Tanrıvermiş...
Gomis'i özel çalıştırıyordu
Avrupa'nın en genç pro-lisansına sahip olan Tuğberk Tanrıvermiş genç yaşta büyük bir sıçrama yaptı. Alt yapıdaki başarının ardından Galatasaray A Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Kısa zamanda da takımın sevilen isimlerinden biri haline geldi. Her idman sonrası Gomis'i özel olarak çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, Fransız yıldızın performansını artırdı.
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