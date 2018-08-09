Galatasaray Anderlechtten Kara Mbodji alıyor!

9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:11:17
Güncelleme: 00:15:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray Anderlecht'ten Kara Mbodj'i alıyor!
1
13
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Anderlecht'ten Kara Mbodj'i alıyor!
2
13
Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.
Galatasaray Anderlecht'ten Kara Mbodj'i alıyor!
3
13
Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Galatasaray Anderlecht'ten Kara Mbodj'i alıyor!
4
13
İNGİLTERE'DE SON GÜN
Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht'ten ayrılmayı düşünen Kara Mbodj için İngiltere'den Fulham, Swansea ve Crystal Palace devredeydi.
Galatasaray Anderlecht'ten Kara Mbodj'i alıyor!
5
13
Fakat Ada'da transfer döneminin bugün kapanacak olması nedeniyle üç kulübün de görüşmelerden çekildiği ve sarı kırmızılıların 28 yaşındaki Senegalli futbolcu için tek ciddi talipli olduğu iddia edildi.