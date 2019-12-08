Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor'u Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı gol ve Fernando Muslera'nın kritik kurtarışlarıyla 1-0 mağlup etti ve ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar puanını 23'e yükseltirken son 6 maçında 1 galibiyet alabilen Alanyaspor 22 puanda kaldı. Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının sinemasını sizler için derledik.

8 Aralık 2019 Pazar 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





