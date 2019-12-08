Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor'u Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı gol ve Fernando Muslera'nın kritik kurtarışlarıyla 1-0 mağlup etti ve ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar puanını 23'e yükseltirken son 6 maçında 1 galibiyet alabilen Alanyaspor 22 puanda kaldı. Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının sinemasını sizler için derledik.
8 Aralık 2019 Pazar 07:44
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5' Ömer'in sağdan kullandığı frikikte Adem kafasıyla ağları buldu. Fakat gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
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20' Mariano'nun çevirdiği topta N'Sakala elle oynadı. Penaltıda topun başına geçen Belhanda ağları buldu: 1-0.
40' Ömer, soldan içeri çevirdi. Lemina, yerden sert vurdu. Marafona son anda golü engellemeyi başardı.
41' Kornerde seken topu önünde bulan Belhanda, sert bir vuruş yaptı. Marafona yine son anda golü önledi.
45+2' Savunmanın arkasına sarkan Efecan, Bammou'nun pasında topla buluştu. Vuruşu dışarı gitti.