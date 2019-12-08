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08 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor'u Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı gol ve Fernando Muslera'nın kritik kurtarışlarıyla 1-0 mağlup etti ve ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar puanını 23'e yükseltirken son 6 maçında 1 galibiyet alabilen Alanyaspor 22 puanda kaldı. Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının sinemasını sizler için derledik.
8 Aralık 2019 Pazar 07:44
Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

5' Ömer'in sağdan kullandığı frikikte Adem kafasıyla ağları buldu. Fakat gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

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Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

20' Mariano'nun çevirdiği topta N'Sakala elle oynadı. Penaltıda topun başına geçen Belhanda ağları buldu: 1-0.

Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

40' Ömer, soldan içeri çevirdi. Lemina, yerden sert vurdu. Marafona son anda golü engellemeyi başardı.

Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

41' Kornerde seken topu önünde bulan Belhanda, sert bir vuruş yaptı. Marafona yine son anda golü önledi.

Galatasaray - Alanyaspor maçının sineması

45+2' Savunmanın arkasına sarkan Efecan, Bammou'nun pasında topla buluştu. Vuruşu dışarı gitti.

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