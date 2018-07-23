Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 08:49:01
Güncelleme: 08:50:28
Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
İsviçre kampında üst üste aldığı PSV ve Valencia yenilgileri sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi...
Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
Sarı-Kırmızılılar uzun süre görüştüğü fakat Dünya Kupası sonrası transferinden vazgeçtiği Ahmed Musa için yeniden düğmeye basma kararı aldı.
Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
BU KEZ NE DİYECEKLER?
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızın kulübü Leicester City ile görüşerek randevu talep etti.
Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
Alınan bilgilere göre bu hafta içinde iki yönetici İngiltere'ye giderek Leicester yetkilileri ve Musa ile bir araya gelecek.
Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
Yıldız futbolcuyu satmaya yanaşmayan İngiliz kulübünün yapılacak yeni kiralama teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. (Takvim)