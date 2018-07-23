Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 08:49:01 Güncelleme: 08:50:28
    Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
    • 1
    • 5
    Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor

    İsviçre kampında üst üste aldığı PSV ve Valencia yenilgileri sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi...

    Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
    • 2
    • 5
    Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor

    Sarı-Kırmızılılar uzun süre görüştüğü fakat Dünya Kupası sonrası transferinden vazgeçtiği Ahmed Musa için yeniden düğmeye basma kararı aldı.

    Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
    • 3
    • 5
    Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor

    BU KEZ NE DİYECEKLER?
    Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızın kulübü Leicester City ile görüşerek randevu talep etti.

    Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
    • 4
    • 5
    Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor

    Alınan bilgilere göre bu hafta içinde iki yönetici İngiltere'ye giderek Leicester yetkilileri ve Musa ile bir araya gelecek.

    Galatasaray Ahmed Musa için Ada'ya uçuyor
    • 5
    • 5
    Galatasaray Ahmed Musa için Adaya uçuyor

    Yıldız futbolcuyu satmaya yanaşmayan İngiliz kulübünün yapılacak yeni kiralama teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. (Takvim)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN