Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar üçüncü transferini de bitirdi. İşte flaş transferin ve anlaşmanın detayları… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri