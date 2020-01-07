Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar üçüncü transferini de bitirdi. İşte flaş transferin ve anlaşmanın detayları… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

7 Ocak 2020 Salı 21:13 Güncelleme: 07.01.2020 21:22
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte tüm dikkatini ara transfer dönemine veren Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı.

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Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladı.

Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Cimbom, sezon başında da transferi için uğraştığı ancak Everton'ın 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı yıldız oyuncu için Fransız ekibine 750 bin Euro, oyuncuya ise 650 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Onyekuru'yu resmen açıklayan ve transferde hız kesmeyen Cimbom, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı oyuncu ile birlikte Marcelo Saracchi'yi de KAP'a bildirdi.

Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Fatih Terim transfer gündemi, Arda Turan, Nzonzi ve Diagne'ye kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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