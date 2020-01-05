Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla, bombalar ardı ardına patlıyor. Bu dönemin hareketli geçeceğinin sinyallerini veren Galatasaray'da daha önce iki isim KAP'a bildirilmişti. Onyekuru ve Saracchi sonrası sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir öneri geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'la temasa geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...
5 Ocak 2020 Pazar 08:51
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Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla kulüplerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İlk yarıda istediğini alan da alamayan da kadrosuna takviye yapmak için büyük çaba harcıyor.
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Süper Lig'in ilk devresinde beklentilerin uzağında bir görüntü çizen Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemine damga vurması bekleniyor.
Öyle ki daha transfer dönemi resmen başlamadan KAP'a peş peşe iki açıklama yapan sarı-kırmızılılar, Monaco'danOnyekuru ve Leipzig'denSaracchi ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Nijeryalı kanat oyuncusunu İstanbul'a getiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Aslan'da stoper bölgesi için gündeme bomba bir isim geldi...
Takvim'de yer alan habere göre Inter forması giyen DiegoGodin ile temaslarını sürdüren Cimbom'aFenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı SimonKjaer önerildi.