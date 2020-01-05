Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla, bombalar ardı ardına patlıyor. Bu dönemin hareketli geçeceğinin sinyallerini veren Galatasaray'da daha önce iki isim KAP'a bildirilmişti. Onyekuru ve Saracchi sonrası sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir öneri geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'la temasa geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

5 Ocak 2020 Pazar 08:51
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla kulüplerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İlk yarıda istediğini alan da alamayan da kadrosuna takviye yapmak için büyük çaba harcıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Süper Lig'in ilk devresinde beklentilerin uzağında bir görüntü çizen Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemine damga vurması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Öyle ki daha transfer dönemi resmen başlamadan KAP'a peş peşe iki açıklama yapan sarı-kırmızılılar, Monaco'dan Onyekuru ve Leipzig'den Saracchi ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Nijeryalı kanat oyuncusunu İstanbul'a getiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Aslan'da stoper bölgesi için gündeme bomba bir isim geldi...

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi

Takvim'de yer alan habere göre Inter forması giyen Diego Godin ile temaslarını sürdüren Cimbom'a Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı Simon Kjaer önerildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN