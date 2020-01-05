Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla, bombalar ardı ardına patlıyor. Bu dönemin hareketli geçeceğinin sinyallerini veren Galatasaray'da daha önce iki isim KAP'a bildirilmişti. Onyekuru ve Saracchi sonrası sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir öneri geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'la temasa geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...