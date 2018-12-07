Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı futbolcunun peşine takıldığı öne sürüldü.
7 Aralık 2018 Cuma, 19:54:54 Güncelleme: 19:55:01
Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

Kadrolarındaki Kuzey Afrikalı futbolculardan verim alamayan ve kurtulmaya çalışan iki takımın da Tunuslu Aymen Abdennour'u kadrolarına katmak istedikleri bildirildi.

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Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

Skorer'in haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında İspanyol ekiplerinin de oyuncuya ilgisi var.

Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

Valencia'dan Fransa'nın Marsilya ekibine kiralık olarak giden 29 yaşındaki stoperin transferinde öncelikli nokta ise, kendisinin kiralık döneminin sona ermesi olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

İki Türk kulübünün bu kiralık dönemin sonlanmasıyla harekete geçmelerinin beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

Bu sezon mavi-beyazlı ekipte forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacı, ülkesinin milli takımındaysa Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde boy gösterdi.

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