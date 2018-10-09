Fatih Terimin rakibi Guardiola! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Fatih Terim'in rakibi Guardiola!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında geçirdiği son dönemde yakaladığı maç başına puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik adamlarıyla yarışıyor.
    9 Ekim 2018 Salı, 12:12:40 Güncelleme: 12:15:28
    Fatih Terim'in rakibi Guardiola!
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    • 15
    Fatih Terimin rakibi Guardiola!

    Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Terim, sarı-kırmızılı ekibin teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4'üncü döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim'in rakibi Guardiola!
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    Fatih Terimin rakibi Guardiola!

    Sarı-kırmızılıların başında 2'nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalaması yakalamıştı. Terim'in bu ortalaması, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3'üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.

    Fatih Terim'in rakibi Guardiola!
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    Fatih Terimin rakibi Guardiola!

    Terim, yeniden geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle geldiği Galatasaray teknik direktörlük koltuğunda elde ettiği 2,20 puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik direktörleriyle yarışıyor.

    Fatih Terim'in rakibi Guardiola!
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    Fatih Terimin rakibi Guardiola!

    Terim'in en önemli rakipleri ise 2,31 ortalamayla Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 2,26 puan ortalamasıyla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2,02 puan ortalamasıyla Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2,07 puan ortalamasıyla Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve 1,90 ortalama ile Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino.

    Fatih Terim'in rakibi Guardiola!
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    Fatih Terimin rakibi Guardiola!

    MOURINHO, SIMEONE VE POCHETTINO'YU GERİDE BIRAKTI

    Avrupa'nın devleriyle yarışan Terim, Allegri, Guardiola ve Kovac gibi isimlerin gerisinde kalsa da, önemli isimlerden olan Mourinho, Simeone ve Pochettino'yu ise geride bıraktı.

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