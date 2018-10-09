Fatih Terimin rakibi Guardiola!

Fatih Terim'in rakibi Guardiola!
Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Terim, sarı-kırmızılı ekibin teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4'üncü döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.
Sarı-kırmızılıların başında 2'nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalaması yakalamıştı. Terim'in bu ortalaması, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3'üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.
Terim'in en önemli rakipleri ise 2,31 ortalamayla Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 2,26 puan ortalamasıyla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2,02 puan ortalamasıyla Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2,07 puan ortalamasıyla Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve 1,90 ortalama ile Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino.